前高雄市長韓國瑜遭罷後，下一步動向深受關注。挺韓大將潘恩西表示，韓國瑜現階段不宜參選縣市長或是黨主席選舉，韓國瑜只有一條路可走，那就是參選2024，這才是韓最佳策略。

對此，潘恩西在臉書發文表示，他認為在未來的一年內，甚至兩年年間，韓國瑜都不宜參與公職選舉（縣市長），或是黨主席選舉。韓國瑜只有一條路可以走：做足一切準備，直攻2024。

潘恩西直言，韓國瑜選擇介入黨主席選舉其實有利有弊，一是當選的機率很高，可以持續凝聚韓粉向心力。二是黑韓產業鏈持續攻擊，可能拉黑國民黨2022選情。當韓國瑜站上黨主席的高度，其一人聲量足以掩蓋國民黨執政縣市打下的佳績，好的是會放大效應，壞的是也會傷及無辜。這對2022不是好事，最好的策略仍是擔任後衛，側翼助攻的方式累積能量，一旦推上主席位置就會失焦。

潘恩西認為，韓國瑜確實只有一條路徑：直攻2024。這是一條唯一的安全路徑，必須捨棄「先掄黨主席」、「才有總統提名」的刻板想法，也可避免和馬朱侯江等人有利益衝突。

潘恩西指出，當韓不角逐黨主席和縣市長時，韓的威脅感就會降低，民進黨對韓的攻擊也會減少，這對韓是最佳策略。韓一路鴨子滑水到2023，累積民間聲望，才有取得2024的進場門票。

不過，潘恩西提出，韓國瑜是否能重出江湖，另一個重要觀察「川普多讓美國人民討厭」。川普因輕忽疫情造成美國人的大量死亡，又企圖挑起中美矛盾，讓台灣成為川普連任的戰場，美國人民是否買單遂成關鍵。

潘恩西也向韓粉喊話，稱韓粉必須調整腳步，精進自己的論述能力，理性與感性兼具，不能只是熱情和表忠，搖旗吶喊，那沒有多大實質意義。用自身人格特質去感召、吸納、影響、突破同溫層，切勿被狂熱韓粉綁架，走向偏激的一面，舉措要審慎思辨，避免被外界貼上標籤，最重要的是識時務者為俊傑。「等一個人」要有智慧，而不是空有熱情，這篇文章獻給每一位沒離開的韓家軍。

(中時新聞網)