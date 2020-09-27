美陸科技戰愈演愈烈，繼華為之後，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也遭川普政府封殺。對此，中芯國際表示，尚未收到關於制裁的任何官方通知，並強調，中芯跟大陸軍方毫無關係，也沒有為任何軍方客戶生產產品，或產品用於軍事用途。

金融時報援引美國商務部的文件顯示，中芯國際的出口會被轉為軍事用途，帶來不可接受的風險。美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。

大陸集微網報導，中芯表示，尚未收到關於制裁的任何官方通知，並強調中芯只為民用和商用的客戶提供產品及服務，跟軍方毫無關係，更沒有為軍方客戶生產產品，或產品用於軍事用途。

報導指出，目前外媒傳出對中芯國際禁令的內容尚未得到證實，美國商務部網站也未發布相關文件，因此該消息還有待進一步確認。

市場人士分析認為，若美國禁令成真，可能重挫中芯國際，甚至危及其生存，同時也會打擊大陸晶片製造的能力。但也有可能迫使大陸不得不進行晶片全產業鏈的布局、研發，進而打破該領域由歐美國家壟斷的局面。

(中時新聞網)