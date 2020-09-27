2020第十六屆烏克蘭國際發明展，今年因為新冠肺炎改為線上舉行，但台灣代表團仍表現不錯，共獲29金18銀3銅，總成績排名世界第二。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，今年烏克蘭國際發明展受疫情影響，參賽國家較往年稍減，但仍吸引來自俄羅斯，埃及、印度、韓國、以色列、泰國、中國等27個國家，近400件作品參加，台灣有58件作品參賽，僅次於地主國拿下大會總成績第二名。

雲科大電子系助理教授黃建盛帶領研究生林耀宗、苗新鳳，攜手台大雲林分院醫師林其懋，校園與醫院共同研發「可控制光型設計之高結構強度拋棄型喉頭鏡葉片」作品，具有製作過程快速與製作成本較現有金屬葉片低之優勢，在醫療市場具有發展潛力，獲得金牌。

黃建盛的團隊經過多次的模擬與驗證，設計出符合醫療法規並利用內層塑膠導光的拋棄型喉頭鏡葉片，其照光與工法成本皆優於現有金屬葉片。對於降低急救現場的醫材成本發揮極大功用。

正修科大電子系教授施松村和校內亞太文化資產保存修復創新科技研究中心教授吳守哲、李益成，一起運用紫外線發明「畫作缺陷辨識系統」，提高修復師檢視畫作的效率，獲得金牌的肯定。

樹德科大生活產品設計系教授陳文亮老師與該系學生鄭翔太、汪長宇、陳雅寧一起發明的「多用途的移動載具」，透過滑軌結構改變，可以讓一般的老人座椅在一分鐘之內，可以隨時變化成貨物推車、助行器，或是購物車，多功能載具用途，滿足不同年齡層，解決載具購置，資源浪費及收納空間等問題，實用發明獲得一面金牌。

而這次獲得金牌獎年紀最小的有康橋國際學校高中部，12年級的學生施博瀚，他發明的「人車出行智慧防撞警示系統」，同時拿到台灣與美國發明專利，非常難得。

(中時 )