第55屆金鐘獎在凌晨圓滿落幕，今年視帝由黑馬姚淳耀勝出，柯佳嬿則是不負眾望封視后，戲劇類召集人陳世杰、評審總召瞿友寧接受媒體採訪表示，今年競爭激烈，視帝、視后部分，都是只有一票之差，姚淳耀和張孝全只差1票，柯佳嬿和楊謹華也是同樣狀況。

柯佳嬿、楊謹華今年再度PK搶視后，最後由柯佳嬿以高呼聲成功敲響金鐘。（圖／本報系資料照片）

柯佳嬿、楊謹華今年再度PK搶視后，根據《ET Today》報導，楊謹華這回以1票之差，再度敗給柯佳嬿，巧合的是，柯佳嬿、楊謹華其實在2016年分別以《必娶女人》和《一把青》爭金鐘視后，當年柯佳嬿成功擠下高呼聲的楊謹華，而今年再度上演「柯楊之爭」，最後由柯佳嬿勝出，成功搶下女主角獎。

姚淳耀以黑馬之姿拿下金鐘視帝，擊敗高呼聲的張孝全、許光漢。（圖／本報系資料照片）

視帝部分也是同樣狀況，姚淳耀跟張孝全僅以1票差距，最後由姚淳耀以黑馬之姿勝出，至於高呼聲的許光漢，總召陳世杰則表示，許光漢明星魅力強「但就資歷、演戲上的層次，還可以再加強」，同時，陳世杰也提到，煦光漢是具有明星魅力的實力派演員，相當看好他未來的發展。

討論度高的《想見你》在金鐘抱回戲劇節目、女主角、編劇及節目創新獎共4獎，《罪夢者》奪下4獎，《俗女養成記》和《大吉》則是各抱回3獎。

(中時新聞網)