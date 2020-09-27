I wouldn't call it utterly hilarious. I call it utterly disgusting — TweetyPie (@Tweetypie2113) September 21, 2020

羅馬公開賽最後由喬柯維奇(Novak Djokovic)、哈麗普(Simona Halep)各自奪下男女單打冠軍，不過冠軍獎金卻招致批評。喬柯維奇領取20萬5200歐元，哈麗普獲得20萬5190歐元，比喬柯維奇少了10歐元！換算成台幣大約是680萬獎金，但是喬帥多領了340元。

重視女權的球迷在網路怒批這是「仇女」「同工不同酬」「用10元買男性尊嚴」，羅馬公開賽是僅次於大滿貫的男子1000分大師賽與女子一級賽事。雖然冠軍只差10元，亞軍的獎金也相同，但是4強及以下的男女獎金開始出現明顯差異，8強以下的女子獎金更是連男人一半都不到。

冠軍：20.5萬歐元

亞軍：15萬歐元（女子相同）

4強：10萬歐元（女子8萬）

8強：7.5萬歐元（女子3.7萬）

16強：6.1萬歐元（女子1.9萬）

次輪：3.7萬（女子1.3萬）

首輪：2.1萬（女子9000）

哈麗普不在乎少拿10元，因為大會有多送女子冠軍一束花。其實男子職網ATP與女子職網WTA本來就不同步，一直是男子獎金比較多，大滿貫的男女相同金額是刻意矯正的結果。對此喬柯維奇曾表示，男選手沒必要幫女人爭取獎金，同理女選手也不會幫男人爭取獎金，大家各憑本事。

(中時新聞網)