高大壯碩的劉姓男子，趁身形嬌小的女子經過時抓捏她胸部，劉不滿女子拉住他質問，竟惱羞成怒，將對方壓在地上暴打，還藉機扯掉她上衣及胸罩，致她上身全裸，高院考量劉曾犯性騒擾案，不到半年就犯案，屬於累犯，依性騷擾罪判刑5月，得易科罰金15萬元確定，另依強制猥褻罪判刑11月，則可上訴。

判決指出，26歲劉男8年前出車禍，一度成為植物人，甦醒後無法工作，在街上賣物品。今年2月，身高180公分、體重120公斤的劉男，在捷運府中站出口旁人行道，見身高僅155公分、50公斤的年輕女子騎U-Bike經過身旁時，突然伸出左手用力抓捏她胸部。

女子不甘受辱，拉住劉男衣領質問為何襲胸，並要報警，劉男則惱羞成怒反問對方有何證據證明他襲胸，雙方發生拉扯，劉竟出手毆打女子頭部及背部，並將她壓制在地上痛毆。

女子為求脫身，反手抓捏劉體下體，乘機脫逃並大聲呼救，但數秒後即遭劉拉回繼續壓制在地毆打，劉不顧女子反抗及路旁民眾大聲喝斥，雙手抓住女子上衣及胸罩後用力扯下，女子當街春光外洩，經民眾協助制服劉男後報警處理。

法院審理時，劉否認襲胸，辯稱因車禍後左手因傷無力，有重度身心障礙證明，是不小心碰觸對方手臂而己，還指是女方先脫他褲子，才脫對方衣服。一審不採信劉說詞，依性騷擾罪判4月，得易科罰金，另依強制猥褻罪判刑10月。

劉上訴高院求輕判，但高院認為，劉雖有身心障礙，但無法證明他在犯案時克制力不足，且被害人因此事身心受創，劉迄今未和解，加上劉曾因性騷擾案件被判刑2月，去年9月才執行完畢，不到半年又犯案，屬於累犯，依法加重其刑，而一審未審酌劉是累犯，撤銷一審判決，依性騷擾罪改判5月，得易科罰金確定，另劉涉犯強制猥褻罪部分，改判11月，則可再上訴。

(中時 )