小熊隊運氣亨通，雖然在客場輸給白襪隊，但比賽還沒打完，紅雀隊已經被釀酒人隊3比0完封，確定無法追上小熊隊，於是小熊隊順利登上國聯中區冠軍寶座，上次分區封王是2017年。

小熊的戰績33勝26敗，不如國聯西區冠軍道奇、東區冠軍勇士，在國聯季後賽排名第3種子，外卡戰的對手是第6種子，可能是馬林魚或國聯中區第2名，目前尚未出線。再加上2張外卡，形成費城人、紅雀、釀酒人、巨人等4隊搶3席的局面，必須打到明天例行賽最後一場才能確定。

此外，白襪隊古巴籍重炮阿布瑞尤此役有3分打點進帳，打點數達到60分，在大聯盟打點排行榜繼續領先，而且打擊率3成21、全壘打19支則都排名美聯第2名，是角逐今年美聯MVP最熱門的人選。

也因今天白襪贏球，還有機會與雙城隊爭奪美聯中區冠軍。如果明天白襪贏小熊、雙城輸紅人，雙城、白襪戰績相同，但白襪對戰成績佔上風，於是白襪封王、雙城第2名、印地安人拿到外卡。

如果白襪輸小熊、印地安人贏海盜，就變成白襪、印地安人戰績相同；由雙城封王（無論輸或贏紅人），印地安人拿下分區第2名、白襪外卡，此因印地安人、白襪對戰成績，印地安人8勝2敗佔上風。

(中時 )