13號颱風「鯨魚」雖生成，但路徑愈走愈遠，不影響台灣。氣象專家戴立綱預告，本周中秋節連續假期，全台各地天氣大不相同，若想賞月、烤肉，往中南部移動是較佳選擇；秋節前天氣濕涼，提醒注意穿著，千萬別在連假期間感冒了。

中天新聞台氣象主播戴立綱今在臉書PO文，他在賣場看到民眾都在採購烤肉用品，「讚啦！周四（10月1日）就是中秋節，月圓人團圓，一定要吃喝一番！」

他預告秋節天氣，由於東北風將自周三（30日）起增強，賞月機率南北不同，中、南、東都不錯，唯獨北部得碰碰運氣。

北部：雲縫中見月，台北東邊、北部海岸線有短暫雨，建議烤肉備雨具。

中部：天氣晴朗、早晚涼，日夜溫差大，烤肉賞月外出騎車要保暖。

南部：中午炎熱、早晚舒適，和北中大不相同，晚上烤肉最好準備電風扇。

東部：以花蓮為界，以北雲量多、以南天氣晴，若是宜蘭地區的民眾，烤肉容易遇到下雨。

戴立綱指出，今天清晨淡水20.2度，玉山更是下探到0.2度，冷空氣加上華南雲帶影響，北部濕冷、中部雲多、南部天晴，「北部天氣涼，穿著注意，小心別感冒。」

(中時新聞網)