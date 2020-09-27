大陸軍機近來接連擾台，甚至數次飛越海峽中線，兩岸是否開戰引發熱議。近日有民眾被教召後指出，真的比以前「硬」，不免讓人聯想到兩岸緊張情勢，網友也提供今年教召查詢網址，卻被提醒「查了就會中」，根本是報名系統。

國防部「五年兵力整建及施政計畫報告」中說明，因應敵情威脅及兵役制度轉型，將強化「教召訓練課程」、「編實動員教召」，以及「後備部隊戰力」等，計畫報告已送到立法院，新會期將進行討論，教召頻次與天數會是討論重點。

近日有剛結束教召的民眾表示，「真的硬啊！」PTT網友KKlin813也分享，現在操課操好操滿，子彈從早打到晚，但很意外有新裝備加入，全副武裝夜行軍、配夜視鏡，夜宿的個人帳意外好搭，本來以為很難睡，但睡袋卻意外舒服，有一些教召兩次以上的都說跟以前差超多。

想知道自己有沒有被教召？國防部提供網路查詢系統，有民眾幫朋友實測有抽中，而對方上個禮拜也剛結束教召。不過有不少網友提醒，「你誤會了，其實這是報名系統」「這個不是聽說是報名用的嗎」「大家不要被原po騙去報名啊！」根本是陷阱系統，還有人笑說，快去幫討厭的人報名，但也有網友指出「我今年有查，沒中阿，誰說報名系統的」。

(中時新聞網)