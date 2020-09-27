◎幾米藝術裝置 好療癒 來碧潭向月亮許願 暖心過中秋

中秋節將至，新北市規畫三大中秋主題活動，以「願圓、月圓、人團圓」的概念串聯，象徵美好、希望、平安相隨所有人；新北市觀光局表示，其中9月28日將在新店碧潭推出全新幾米地景藝術裝置「向月亮許願」，白天可見俏皮月亮與蛋糕帶來甜蜜的模樣，入夜柔和月光與碧潭自然山水結合，象徵許的願望都能實現，值得一看。

◎大都會野餐日 聽好歌啖美食 菁桐百盞天燈 浪漫齊放

中秋節將至，新北市以「願圓、月圓、人團圓」為概念，規畫三大主題活動；其中10月1日中秋節當晚將在平溪菁桐舉辦「新北點燈向世界報平安」盛會，除了百盞天燈浪漫齊放外，更同時點亮「夢幻銀河」、「月亮公園」、「璀璨玫瑰」等燈光藝術裝置；10月4日則在三重大都會公園舉辦「來新北音樂盒野餐」活動，邀請歌手蘇慧倫、戴愛玲等輪番獻唱。

◎雙連假搶客 義大推銅板價

10月中秋、國慶雙連假即將到來，義大遊樂世界推出第二人「10元票」銅版價搶客！此外加碼「義大萬聖趴」憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日消費滿3,000元即可提供一人免費入場，集團資源整合衝業績。

◎太平山賞台灣山毛櫸 推限定專車

進入秋天後，太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道，因遊客為一睹金黃色的台灣山毛櫸，造成前往太平山的道路堵塞，林務局羅東林區管理處為因應車潮與人潮，除啟動管制措施外，還新增限定專車，讓遊客有多元的遊程選擇。

◎連假到台中大安 快來賞風箏玩衝浪

中秋連假去哪兒？台中市觀光旅遊局預告10月3、4日舉辦「2020大安海觀光推廣活動」，推出風箏衝浪競賽、岸上體驗及陸上風箏展演等，另結合地方文化「淨灘微旅行」，並於大安港媽祖文化園區舉辦「大安逍媽祖－國際海洋文化觀光節」，即日開放上網報名。

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(中時新聞網)