「戴口罩的女生特別美！」某中央部會郭姓高官，因在醫美診所做臉時，見正妹美容師戴上口罩，令他遐想，意亂情迷，竟在診所包廂內將美容師逼到牆邊「壁咚」後，伸手欲脫去她口罩，仔細端詳容顏，美容師一再推拒後才脫身。事後郭男認罪，賠償女方10萬元，台北地院依強制罪判郭拘役15日，緩刑2年。

檢警調查，郭男今年2月日晚間，前往某醫美診所做臉，指定1名女性美容師在診所包廂內為他做臉，但郭竟在做臉完畢，自美容床起身後，在狹小包廂內，將對方逼近牆邊，進而用手想摘下她臉上口罩。經對方再三推拒，郭才作罷。

美容師趁隙閃過郭男，迅速離開包廂，驚慌失措跑到診所1樓向同事反映，並報警處理，警員獲報趕到診所，將郭帶回警局處理。事後，美容師控告郭欲強脫她口罩，不讓她離去，甚至用手碰觸她頭、手及肩膀多處部位，警方依強制罪、性騷擾罪將郭移送北檢偵辦，檢方認為郭犯行不構成性騷擾，依強制罪嫌起訴郭。

法院審理時，郭男認罪，辯稱是一時好奇，法官審酌郭男沒有前科，事後並賠償10萬元，與女方和解，依強制罪判郭拘役15日，緩刑2年。

(中時 )