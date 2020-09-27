一名17歲少女小安（化名）與31歲楊姓男友（化名）流浪火車站，並因此流產，楊男將兩人遭遇PO網引起警方關注，調查雙方資料，赫然發現兩人母親竟然同名同姓，生母到場發現根本是同一人，小安與楊男竟是同母異父親兄妹，兩人在不知情的情況下發生亂倫悲劇。

據了解，兩人都是單親，因相似的背景而互相吸引交往、成為男女朋友。據ETtoday報導，小安搬到楊男家同居1年多，因楊男與家人發生爭執，兩人離家露宿火車站，同時發現小安懷孕，但不久即流產。

楊男在網路抒發遭遇，引起警方注意，主動關懷。查閱兩人資料，發現他們的母親同名同姓、個資也一樣，通知生母到場後，果真是同一人，也才發現小安與楊男竟是同母異父親兄妹，在彼此不知情的情況下發生亂倫關係。

突然得知自己與男友竟是亂倫，小安害怕之下，與母親一起提告楊男強制性交。楊則說他與小安之前從未見過面，交往、同居、發生關係，都經過她同意、沒有強迫。

檢方調查認為，小安與楊男交往一年多，從來不曾主動離開或向外求救，包括住在楊家或是露宿火車站，若遭性侵，應有機會對外求救；就算警方將兩人帶回，也不曾提及，難認定楊男違反小安意願與她發生關係，因此做出不起訴處分。

此外，楊男涉嫌「血親性交罪」，但此罪屬告訴乃論，但小安及母親都不想提告血親性交罪。

因為父母離異或是人工生殖而意外亂倫的情況，國內、國外都曾發生。之前國外就有相關新聞，有些男子會瘋狂捐精，製造許多「後代」，但卻造成後代在不知情的情況下交往，因驗DNA才得知亂倫悲劇的情事。

(中時新聞網)