大貨車追撞拖吊車 新北台64線7車連撞4人受傷 11:352020/09/27 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股台64線往中和方向6.1k處，今上午10時許發生連環追撞事故。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股台64線往中和方向6.1k處，今上午10時許發生連環追撞事故，一部拖吊車處理事故時，遭後方大貨車追撞，波及共7部車，目前現場無人受困，4人受傷，均意識清醒；新北市府提醒，台64八里往中和方向6.1K處，2線道完全封閉，請提醒民眾提早繞道。 (中時 ) #64 #追撞 #新北 #中和 #事故 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉市購物節送汽車 得主只花20元 04:102020/09/27 地方新聞 83歲翁無照 暴衝撞5車1死4傷 04:102020/09/27 社會新聞 颱風過中秋！鯨魚今生成 低溫18.9度「濕涼再兩天」 07:402020/09/27 生活 宜蘭迎連假車潮 1200校園車位備戰 04:102020/09/27 地方新聞 15檔權值股 護盤尖兵 04:102020/09/27 財經要聞 8勝入手 達比修並列勝投王 04:102020/09/27 運動天地 大都會野餐日 聽好歌啖美食 04:102020/09/27 生活新聞 中壽表揚會導入VR虛實整合 04:102020/09/27 《旺來報》 新北玩創意 在地鮮味上桌 04:102020/09/27 生活新聞 藍海集團吸6億 董座羈押 04:102020/09/27 地方新聞 社會熱門新聞 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 17歲少女流產露宿火車站 警通知家長揭親哥亂倫悲劇 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 「博士悲歌」清大生死意堅決 生前最後訊息曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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