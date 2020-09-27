新北市五股台64線往中和方向6.1k處，今上午10時許發生連環追撞事故，一部拖吊車處理事故時，遭後方大貨車追撞，波及共7部車，目前現場無人受困，4人受傷，均意識清醒；新北市府提醒，台64八里往中和方向6.1K處，2線道完全封閉，請提醒民眾提早繞道。

(中時 )