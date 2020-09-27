民間傳說喝了孟婆湯可以忘記所有煩惱，沒想到竟然真的有人在夜市賣「孟婆湯」，而且整鍋湯水還飄著詭異白煙，吸引許多人圍觀，好奇裡面到底賣的是什麼？有網友透露孟婆湯的真實口味及背後故事後，不禁令眾人感動。

傳中的孟婆湯是取人的鬼魂和藥材調合而成，也有一說是收集人的眼熬成的湯，但沒有人知道孟婆湯真實的味道。有網友在《爆廢公社》貼出一段影片，拍到廈門一個夜市，竟有賣「孟婆湯」的攤販，老闆穿著古裝戴著面具、拄著拐杖，在攤販前一勺一勺舀著鍋中黑嚕嚕的湯水，分裝在杯中。

由於現場不斷冒出陣陣白煙，引來眾人圍觀，好奇鐵鍋裡賣的到底是什麼藥。有內行網友透露，這鍋深色的「孟婆湯」，內容物其實是苦茶，也有人說是紅茶、酸梅湯，各地賣的版本不一。根據《澎湃新聞》報導，這個攤販來自河南鄭州，賣的是「苦丁茶」，最初是希望大家能忘掉疫情期間的痛苦，才會取名「孟婆湯」。

沒想到影片曝光後，意外掀起討論，網友紛紛回應「好感人」、「還真有創意」、「喝了可以重啟人生」；也有人笑說「喝完請上路嗎」、「這樣真的有人敢買嗎」、「錢一定要先收，不然客人會忘記」。古代傳說指陰曹地府中孟婆所做的神湯，讓過往奈何橋投胎的各路鬼魂徹底忘記前世的一切記憶，以安心轉世。

(中時新聞網)