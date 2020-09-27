LEBRON TRIPLE TO GIVE HIM 16 IN THE 4TH, 35 FOR THE GAME!



1:57 left in Game 5 on TNT pic.twitter.com/QgWzjkvUO7 — NBA (@NBA) September 27, 2020

金塊想要連3輪演出從1比3落後逆轉奇蹟，徹底被「小皇帝」詹姆斯否決！詹姆斯27日貢獻38分、16籃板及10助攻的季後賽生涯第27次大三元的勇猛表現，其中末節他更一個人包辦16分，帶領湖人117比107擊碎金塊，4勝1敗挺進今年總冠軍賽。

湖人仍排出霍華先發的陣容面對G5，一開賽就達到不錯效果，因為約基奇打不到6分鐘就吞兩犯離場，但沒多久就換安東尼戴維斯也吞兩犯，裁判似乎擺明又想搶戲，也讓兩隊打完首節，形成湖人33比30小幅領先金塊的緊張局面。

讓金塊教頭麥克馬龍更傻眼的是，約基奇次節才打不到兩分鐘就吞第3犯，只能再次退場，湖人趁機打出11比2小高潮拉開，沒想到安東尼戴維斯也吞個人第3犯，逼迫湖人總教練佛格也把他換下，上半場結束，湖人61比51領先。

雙方火藥味也在第3節還剩4分29秒爆發，霍華疑似撞倒米爾沙普，也讓米爾沙普憤而推了霍華一把，沒想到裁判竟然只吹霍華一級惡意犯規，再次想要影響比賽，金塊也趁機追近，甚至一度追平，打完前3節，湖人87比84領先。

詹姆斯末節接管比賽，連續強勢切入取分，搭配安東尼戴維斯三分命中，打到最後6分11秒，湖人重新擴大領先到10分，儘管金塊仍不放棄，持續用罰球追分，可是詹皇一口氣連取9分，包含最後1分57秒的三分球，湖人勝券在握。

這是湖人相隔10年再次打進總冠軍賽，27日除了詹姆斯大三元演出，安東尼戴維斯也拿27分、5籃板，卡魯索與丹尼格林各有11分；金塊以約基奇與葛蘭特各有20分最高，帶著膝傷上陣的賈瑪莫瑞19分，金塊本季驚奇之旅宣告落幕。

(中時 )