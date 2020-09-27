衛生紙是日常生活必備的消耗品，一般都是2層左右，最多3層厚度就綽綽有餘，一名網友逛超市時意外看到某牌出了「4層衛生紙」，不懂衛生紙做這麼厚要幹嘛？有內行網友解答，其實4層衛生紙的用量比1層還省，「「一抽才是王道啊！傻傻的」。

這名網友在臉書「我愛全聯好物老實說」PO文，「通常衛生紙都是兩層居多，我以為三層已經是極限了....」，並拍下照片分享到網路上，只見這款衛生紙標榜著「4層厚感」，1包僅90抽，10包賣219元。網友紛紛留言：「四層的太厚了吧，馬桶會塞住」、「這麼厚，是要當毛巾擦喔」、「到底要四層的幹嘛阿....」。

然而，用過4層衛生紙的網友們也出來分享了它的好用之處，「四層超佛的，洗完手一抽擦超乾，上廁所也方便，只要一抽」、「一抽才是王道啊，兩層每次都兩抽，上廁所太怕沾到，四層都不會」、「傻傻的，市售兩層頂多150抽，四層一張夠擦，90抽等於兩層的180抽耶」，比2層的衛生紙實用又省。

(中時新聞網)