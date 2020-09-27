【玩FUN飯】暴動了！爆漿泡芙、千層派吃得到芋頭塊

芋頭控們請注意！位在行天宮附近的食芋堂是間充滿芋頭糕餅的一間點，超新穎的店面外觀卻內藏著十分古早味的做工，原來這是早期台北東區知名的凱蒂蛋糕烘培流傳下來的好滋味。

蒸芋頭（圖/蔡惠綸）

店裡所有的芋頭都是使用台灣在地的小農芋頭，每天新鮮直送，再經過削、切、蒸、煮，長達六小時的功夫，將最真實的美味傳達給客人。其中「芋泥派」是所有老饕記憶裡的味道，同時也是熱賣商品之一，派皮堅持使用古早味的海綿蛋糕，內餡則是扎扎實實的堆起高達5公分的芋頭餡，而另外較受歡迎的「爆漿芋頭泡芙」皮薄餡多，每一口咬下冰冰涼涼的口感，在口中化開散發滿滿的芋頭香氣，是所有大人小孩都愛的點心之一。

爆漿芋泥泡芙（圖/蔡惠綸）

中秋節即將到來，師傅也推出許多芋頭酥，有包裹麻糬和蛋黃的也有單純滿滿芋頭餡的，多種選擇就為滿足客人的味蕾，如果你也是芋頭控的饕客，今年中秋前夕不妨來店裡採買一番。

（攝影剪輯/范佐意）

(中時新聞網)