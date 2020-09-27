前立法院長、台灣癌症基金會董事長王金平（中）跟著舞蹈老師大跳防癌熱身操，呼籲國人重視乳癌防治。（黃世麒攝）

為響應10月份的國際乳癌防治月，台灣癌症基金會於今天上午舉辦粉紅健走活動，號召近5000民眾參與，除台癌董事長王金平出席活動外，今年活動還搭上防疫梗，找來防癌五月天在現場開設乳癌防治指揮中心，向民眾宣導護乳五招。

我國今年在中央流行疫情指揮中心的發揮下，繳出不俗的防疫成績單，以衛福部長陳時中為首的防疫五月天，更是深植許多民眾心中，而今天的粉紅健走活動，台灣癌症基金會發揮創意仿效防疫五月天，成立防癌五月天宣導防癌知識，其中成員包含不走鐘、純純、翔翔、耗耗、二鈞，另外還找來網紅貼圖某人日常來充當手語翻譯，笑果十足。

全民大劇團成員現場模仿流行疫情指揮中心規格，開設「乳癌防治指揮中心」，說明乳癌病情及防癌措施。（黃世麒攝）

台灣癌症基金會董事長王金平致詞時表示，癌症是可以預防的，女性則是推動社會安定與進步的重要力量，呼籲婦女朋友應珍惜自身健康，養成定期進行乳癌篩檢的習慣，做到護乳五招，而男性朋友則要珍惜身邊女性，主動關心提醒。

台灣癌症基金會執行長賴基銘醫師則表示，自民國88年起，乳癌就是我國女性癌症發生率首位，2017年的資料更顯示，乳癌新發病例高達1萬3965人，換算下來等於每天有38位婦女受到乳癌威脅。

全民大劇團成員現場模仿流行疫情指揮中心規格，開設「乳癌防治指揮中心」，說明乳癌病情及防癌措施。（黃世麒攝）

賴基銘提醒，從年齡層來看，女性達45歲後乳癌發生率就開始大幅增加，每3位乳癌病患中就有一位是發生在45～54歲，因此篩檢非常重要，但45歲～49歲間又是乳癌篩檢率最低的年齡層，因此希望藉這活動提醒婦女朋友，一定要落實乳房攝影檢查。

賴基銘強調，乳癌早期發現早期治療的治癒率相當高，第0期到第2期乳癌的五年存活率超過九成，但若拖到第4期的時候才發現，治療存活率就只剩34％，政府目前針對45歲以上婦女，皆提供2年一次的免費乳房攝影檢查，但國內的篩檢率卻不到4成，比起美日韓等先進國家都來得低，因此呼籲民眾多加利用篩檢管道，才能提早發現，提早治療。

(中時 )