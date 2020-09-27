「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」宣布參選2022年花蓮縣長，政見是打通中央山脈，興建「台灣海陸大隧道」。（圖／摘自台灣阿成臉書）

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」宣布參選2022年花蓮縣長，政見竟是要打通中央山脈，興建「台灣海陸大隧道」。今（27）日黃宏成在臉書PO文請大家協助找房子，若可以不用房租，可用每個月摸手一次當作交換條件，還發下狂語，事成「可以親一下」。

黃宏成日前宣布參選2022年花蓮縣長，自信表示「一定當選，已經當選」政見就是要興建台灣海陸大隧道，從大陸廈門、澎湖、嘉義布袋、南投埔里，打通中央山脈到花蓮，更許願當選2024中華民國總統。

參選心意已決，黃宏成將在花蓮租房，並請大家幫忙協助找房子，預算月租金5000元，「當然如果不用房租的話，財神總統的手可以每個月給他摸一次」，地點最好在花蓮市附近，這樣就可以隨時隨地跟「舊花蓮王」單挑對決，且地勢要高，「因為財神總統是暢銷作家，很多暢銷作品出版品」，若事成後還可偷親財神一下，但「限女性，美女更歡迎」。

過去黃宏成也曾多次因脫序行徑讓人大開眼界，今年1月嘉義市立委政見發表會，黃宏成先是唱歌、狂灑假鈔，還吃起零嘴「鎖仔條」，接著又抱怨選委會沒準備便當，讓他肚子餓，又罵立委選舉公報印黑白是擺爛、無能，並數度高聲痛罵總統蔡英文。2016年參選嘉義市立委時，因投票前半小時發現身分證遺失，無法領選票，希望撿到的人還給他，讓他來得及投自己一票。

協助財神總統花蓮找房子 各位好友，由於財神總統一定當選，已經當選2022花蓮縣長，所以請熱心朋友們幫忙介紹花蓮找房子: 1.月租金5000元，當然如果不用房租的話，財神總統的手可以每個月給他摸一次。 2.地點離花蓮市附近，不要太遠，這... 由黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統發佈於 2020年9月26日 星期六

(中時新聞網)