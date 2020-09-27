竹內結子5年前曾說引退後要環遊世界，還有很多有趣的是想做，為此要保重身體，如今卻成遺憾。(翻攝自竹內結子IG)

日劇女神竹內結子今一早驚爆死訊，1月才生兒子、本月才正式復出的她，今凌晨被丈夫發現在更衣室內輕生身亡，享年40歲。竹內結子生前拍過《冰上悍將》、《現在，很想見你》等多部代表作，可說是勤奮多產的女演員，向來笑得燦爛的她如今選擇輕生，讓觀眾難以接受，有網友挖出她5年前的影片，發現竹內結子說過「引退後願望」，還考量著別人，讓人心疼。

竹內結子今被丈夫發現在自宅更衣室輕生，雖緊急送醫，但仍回天乏術，因她生前以甜美溫暖笑容聞名，加上才剛產後復出不到一個月，難以想像她會想不開，因此被懷疑有產後憂鬱症，但朋友卻說平時常見她帶老公、孩子和樂出門用餐，日常沒有憂鬱的徵兆，而竹內結子也沒留下遺書，讓人百思不得其解。

有網友挖出竹內結子5年前出席活動的影片，當時正值七夕，她順應節慶說出了願望，透露希望引退後可以搭郵輪環遊世界，為了實現這個心願，「要保持身體健康」，笑稱人生還有太多好玩有趣的事情，怕玩不動，所以要好好維持身體狀況。

竹內結子說完願望，立刻害羞表示這個願望是不是太個人、太自私，應該要說「世界和平」之類的，被主持人安慰：「沒關係的，我們全場都替妳祈願，願望一定會實現喔！」，竹內結子聽了則可愛地笑了，如今這段影片被挖出，讓人看了格外不捨，「多替自己想沒關係的」、「妳好了，大家才都好」、「不是引退後要環遊世界嗎？」，難過她留下遺願，先走一步。

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