國慶收費措施。（高公局提供）

今年中秋連假，國1、國3、國5，國慶連假國5等部分路段及時段，將實施高乘載管制。高公局已在實施高乘載管制的交流道入口前，設置彩色圖形化預告告示牌，在交流道入口處，設置文字型的紅底白字禁制性告示牌，明確告知用路人高乘載管制的日期及時段。

高公局表示，為讓用路人在實施高乘載管制的交流道入口前，快速掌握管制內容，預告告示牌採圖形化及彩色化─以綠底白字呈現管制之路線及方向，紅底白圖呈現管制車種及人數，以白底黑字的附牌呈現管制日期及時段，縮短用路人判讀時間；至於設在管制交流道入口處的告示牌，因必須作為員警執法依據，維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

文字型禁制性告示牌。（高公局提供）

圖形化標誌。（高公局提供）

中秋連假，國道實施高乘載管制之時段與路段如下：

一、10月1日，6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。

二、10月1及2日，6至12時，國5南港系統南向入口匝道。

三、10月3及4日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

國慶連假，國道實施高乘載管制之時段與路段如下：

一、10月9日，6至12時，國5南港系統南向入口匝道。

二、10月10日，6至12時，國5南港系統至坪林南向入口匝道。

三、10月10及11日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

為分散車流，中秋及國慶連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費（中秋假期收假日延長至10時）等措施。

(中時 )