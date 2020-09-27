「日劇女王」竹內結子今（27日）早被發現在家中過世，享年40歲，警方已開始著手調查。外型氣質美麗的竹內結子生前有過2段婚姻，她在2005年和中村獅童拍戲擦出愛火，同年結婚、生子，但卻因中村獅童偷吃，婚姻在2008年正式告終。竹內結子2009年則和小5歲的現任丈夫中林大樹因合作電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》結緣，兩人愛情長跑10年，在去年結婚、今年1月喜迎兒子出生，未料今卻傳出竹內結子死訊，令人不勝唏噓。

竹內結子與中村獅童有過一段短命婚姻。（圖／本報系資料照片）

竹內結子2005年拍電影《現在，很想見你》，和著名歌舞伎演員中村獅童假戲真做，並在同年結婚、生下兒子，不過這段婚姻僅維持1年，就因中村獅童接連爆酒駕、偷吃，讓竹內結子心碎，不久後就傳出夫妻分居，竹內結子2006年就申請與中村獅童離婚，並在2008年生效。

1996年出道的竹內結子，嫁給中村獅童時正屬於事業高峰期，閃婚嫁人後卻所託非人，讓不少粉絲都對中村獅童辜負女神的往事十分憤怒，竹內結子火速休夫，她沒拿贍養費、兒子撫養權歸她，堅強的單親媽媽形象讓她人氣持續看漲。

同時，竹內結子在2009年與現任丈夫中林大樹因合作電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》結緣，兩人愛情長跑10年，大兒子很支持媽媽再尋第二春，也讓內結子放心追求幸福，小倆口則在去年結婚、今年1月喜迎兒子出生。

外型氣質美麗的竹內結子有兩段婚姻，她與中村獅童假戲真做，後來宣布雙喜臨門，但一年後就離婚；去年她和小5歲演員中林大樹結婚，年初才再度當媽，中林大樹還被媒體起底是藥廠富二代。（圖／本報系資料照片）

中林大樹出道14年，他雖然沒有代表作品，不過中林大樹來頭不小，他曾被日媒起底，他老家是在經營藥廠、家境優渥，是標準的富二代，童年還發生火災意外，最後大難不死。同時，竹內結子日前曾透露，大兒子和繼父互動良好，一家四口幸福形象鮮明，未料竹內結子今卻傳出死訊，留下8個月大的次子離開人間，讓外界震驚不已。

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