『即時新聞』綜藝大熱門慶功

吳宗憲、Lulu、陳漢典、莫允雯、侯彥西等人27日凌晨出席三立金鐘慶功宴，隨後Sandy吳姍儒也現身，場面相當熱鬧。吳宗憲、Lulu、陳漢典主持《綜藝大熱門》獲綜藝節目獎肯定，但與綜藝節目主持人獎失之交臂，吳宗憲曝光原先準備好、卻沒有機會上台公開的感人得獎感言，「本來想在台上跟小鬼（黃鴻升）講：『我明年會幫他拿一座金鐘獎。』沒關係，希望明年有機會，《綜藝玩很大》還有小鬼的10集作品，明年希望爭取金鐘獎」。

金鐘獎頒獎典禮的「已故影人」橋段，最後一幕是小鬼元氣十足說：「哇！這是終點站嗎？確定？最後一步囉，掰掰。」吳宗憲坦言當時自己怕淚水潰堤，走到典禮外頭用手機看直播，「其實今天我的心情很詭異，《玩很大》現在還開錄不了，這節目對台灣很重要，它是一種狀態、精神跟凝聚力，我們真的爬了合歡山，很多時候眼淚都是這樣往下流，我們還能做什麼？希望評審真心看到我們的努力。」他自謙，「若明年成功爭取金鐘獎，都是沾小鬼與KID的光，這是他們努力得來的，裡頭最不認真是我」。

Sandy（左起）、陳漢典、吳宗憲與Lulu四人互動超逗趣。（石智中攝）

莫允雯為吳宗憲撥瀏海，Lulu表情搞笑。（石智中攝）

吳宗憲坦言今年最大的遺憾是《玩很大》沒有入圍，「這6年外景節目都以它為依歸，加上又是最高收視率，它應該要入圍，我們沒有微詞，只是希望台灣電視圈衰退到現在，應該要更多人來支持，別忘了，做網路還是需要做電視的這一票人，只是換了個平台，你要鼓勵更多人，台灣絕對不是沒落了」。他笑稱《大熱門》再錯過主持人獎乾脆與Lulu、陳漢典請辭，陳漢典連忙求饒，「不要啦！我就剩這個啦，憲哥第1次得獎也是等了20幾年，我願意服務觀眾」。Lulu一旁直喊：「20幾年太久啦！」

大家為吳宗憲溫馨慶生。（石智中攝）

吳宗憲26日剛迎來58歲生日，他許下願望：「希望到2020年9月26日為止，壞的事情都過去吧」。現場眾人也端出蛋糕為他慶生，場面相當溫馨。

(中時 )