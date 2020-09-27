外交部明天將至立法院國防外交委員會進行業務報告，近來中國面對國內危機和外部困境，企圖對外尋找「替罪羔羊」， 不斷升級對台灣的文攻武嚇。外交部也強調台美關係穩健發展，蔡總統於8月28日宣布開放美豬、牛進口政策後，獲得包括美國副總統彭斯(Mike Pence) 等逾 80位美各界人士齊聲肯定。

外交部長吳釗燮指出，中國在國際上對臺灣的打壓從來沒有停止過，特別是近來中國面對國內危機和外部困境，企圖對外尋找「替罪羔羊」， 鞏固其統治正當性，因此全力推動「一國兩制台灣方案」，不斷升級對臺灣的文攻武嚇。繼香港之後，臺灣已是中國的下一個目標。

吳釗燮認為，中國各種對臺惡行不只片面破壞臺海穩定現狀，亦對印太區域的和平與穩定造成嚴重威脅，已引起國際社會的高度關注和疑慮。

吳釗燮也出，目前的區域安全潛藏隱憂，美中對抗升級，南海情勢緊繃，印中邊境軍事對峙，中國政府強行通過「港版國安法」、加大對新疆、西藏與內蒙的掌控，同時對臺灣武嚇升級，北韓核武威脅仍在，區域安全環境仍有許多挑戰。

吳釗燮也強調將繼續落實「踏實外交」，面對國際局勢劇烈變化，區域安全遭受挑戰與威脅，中國對臺文攻武嚇升級，外交部會繼續全力推動「踏實外交」各項工作，向全世界展現臺灣的活力、專業及韌性，並守護臺灣的主權、尊嚴及民主價值。

吳釗燮表示，將全力鞏固現有邦交關係，包括強化駐館資源和掌握情資。我們也會持續推動高層交流，並在既有基礎上，推動雙邊合作計畫，也會和美國等重要友我國家共同協助友邦，「絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐。」

(中時 )