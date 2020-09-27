姚淳耀26日以《鏡子森林》奪下「戲劇節目男主角」大獎，會後慶功宴上，他開心表示「上台拿獎時腦袋一片空白，反應慢半拍」，坦言跟自己事前想像得獎時的狀況不同，也忘了自己在台上講過什麼。他特別謝謝交往10年的圈外女友：「很多時候都是女友告訴我不要放棄、要幽默一點，內心低潮時會怨天尤人，她會說那是你不夠堅強，只要自己強壯一點，事情就會變好。」

公布視帝得獎名單後，姚淳耀的女友第一時間傳訊息恭喜，「她說我看起來滿冷靜的」，他下個月將過36歲生日，打算何時與圈外女友結婚？姚淳耀表示：「結婚要再跟女友討論，要看她有沒有意願，畢竟我工作還沒到穩定的階段」，家人也沒有催婚。 本屆視帝競爭激烈，他之前曾與好友巫建和去三峽恩主公廟拜拜祈福，之後又去了金山財神爺廟求得獎，近日會找時間兩邊都去還願。

對於首度在電視劇挑大樑就一舉拿下最佳男主角，以一票之差打敗勁敵張孝全，姚淳耀謙虛感謝對方承讓：「記得10年前跟孝全合作《一頁台北》，拍戲現場看到孝全表演，當時就覺得他很細膩、很厲害，這次很謝謝他。」被問會否擔心金鐘魔咒？「之前得行腳節目主持人獎時，才明白得獎與沒得獎都一樣要過日子，所以這次可以更平常心」。

他昨與同劇演員楊謹華、瑭霏及導演鄭文堂一同出席慶功 ，對於同劇其他人沒得獎，姚淳耀坦言深感遺憾：「因為大家真的很努力，付出很多。」 六度在金鐘落敗的楊謹華昨雖難掩失落，仍為姚淳耀感到開心，為了金鐘紅毯忌口多時的她，慶功宴上坦言「想好好吃一頓」，而導演鄭文堂直言楊謹華沒得獎，自己的心當場都要掉在地上了，入圍6項只抱回一項男主角獎，鄭文堂自嘲「我年紀大了哭不出來」。

(中時 )