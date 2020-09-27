電信女籃謝佩君連續10年參加「愛與關懷」活動，也參與了活動設計等工作。（陳筱琳攝）

中華電信女籃的「愛與關懷」公益活動進入到第10年，今天來到屏東高中，現場安排了熱鬧的三對三鬥年競賽，還有電信女籃球員協助的趣味活動及籃球技巧小教室，10活動都全勤的資深好手謝佩君、劉嘉瑋，都很開心有這樣的活動回饋基層。

謝佩君透露，自己從懞懞懂懂、跟著大家出席的活動的小菜鳥，如今已經是資深老手，加上和電信基金會接觸過，也跟著會為活動設計內容或是調整一些安排，「這樣親力親為讓我們對這個活動更有參與感。」而開始主持小教室時，謝佩君拿起麥克風相當自在，看得出來相當熟練，讓活動流暢進行。

隨著電信到過寶島東部、南部及離島，謝佩君認為每個地區的孩子對於籃球都有著同樣的求勝欲望，也很愛打籃球，但一些熱情度的表現，東部、南部感覺得出來比較熱情，大家也都透過和小朋友的互動有不少收穫。

同樣也是電信女籃經歷比較豐富的劉嘉瑋，表示很喜歡透過公益活動傳承經驗，看到指導的小朋友從不會動作到精確做出動作，感覺非常欣慰，也很有成就感，也從中發掘林釵娟、黃子涵等好手，也希望活動可以持續下去，至於參加過球隊這麼多次愛與關懷活動，印象最深的還是老家嘉義，是她最愛的一站。

(中時 )