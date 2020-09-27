衛福部長陳時中25日赴立法院報告紓困3.0預算，他表示買新冠疫苗有譜了，已與COVAX簽約並在月底交付訂金，但強調不會編列公費購買大陸疫苗。對此，前立委陳宜民表示，這是意識型態過頭了，他質疑陳時中有多久沒去大陸，不了解大陸已進步到什麼地步。

中評社報導，具有哈佛公衛博士學位的陳宜民表示，COVID－19疫苗全球取得機制(COVAX)目前有9支新冠疫苗進入第三期臨床試驗，大陸製疫苗就占4支。大陸很多的醫藥發展進步非常神速，所以他們發展出來的疫苗，如果很多國家都採用，台灣應該以科學來判斷，而不是一味的意識形態。

陳宜民指出，陳時中不曉得有多久沒去過大陸，這也是很多民進黨政治人物的問題，他們不了解大陸已經進步到什麼地步。在馬英九執政時代，兩岸有簽醫藥衛生合作協議，有4＋4模式，包括台北榮總、台大、三總和林口長庚等4家醫院所執行的藥物臨床實驗數據，可用於大陸的藥證申請。另外，大陸則有北京協和、北京大學第一醫院、上海復旦大學附屬中山醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院等4家院所，納為雙邊臨床試驗機構互認據點，開啟兩岸醫藥合作新契機。

陳宜民說，2016年蔡英文上台後，醫藥協議這件事就停了，其實大陸很多的醫藥發展已經進步非常神速，所以他們發展出來的疫苗，如果今天很多國家都採用，那我們應該從醫學研究數據，用科學來判斷，如果這疫苗的科學證據看得到資料，再加上兩岸有協議的話，台灣沒有道理排除掉這些疫苗。

陳宜民透露，民進黨就是意識形態執政，新冠肺炎剛開始時，大陸排前兩名做基因體定序檢驗的華大，就捐了五千個試劑去武漢，台灣有廠商想要引進他們定序的機器，結果去問了衛服部，就被打了回票，就因為是大陸的機器，所以有疑慮，其實如果這些儀器可以進得來，我們對新冠肺炎的篩檢管道就可以更多。

至於未來台灣人有沒有打大陸疫苗的可能性？陳宜民說，這當然可以，台商在大陸可以打大陸的疫苗，民進黨政府不會禁止你打，也無法禁止，藥品是救命的，只要是個人使用就不需要被限制。

(中時新聞網)