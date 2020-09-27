廟方致贈黃金「金鏟子」給新人，盼新人早生貴子。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

農曆8月又稱「仲秋」，秋風送爽金桂飄香，8月15中秋佳節欣逢「月下老人」壽誕，更是未婚男女祈求幸福的好日子。每年台中樂成宮的月老殿，擠滿了來自各地的善男信女祈願祝福，盼望能結成好姻緣。現場1對新人是去年參加未婚聯誼活動、今年6月登記結婚，並上台分享幸福喜悅，為想脫單的未婚男女，加油打氣。

董事長郭松益現場致贈黃金「金鏟子」，給新人何俊逸、游文君2人，盼新人早生貴子「先生貴子，後生女郎;福貴雙全，永遠吉祥！」帶著福氣為宜居台中市新增人口數而努力。

台中樂成宮月老星君在網路排名全台灣第3，前年底從遼寧省恭迎莊嚴神聖高4尺3吋岫玉月老星君接受萬民朝拜。為慶祝月老星君聖誕，27日舉行祝壽典禮暨「樂見真愛 成就幸福 月老慶生締佳緣」未婚聯誼活動，吸引400名未婚男女前往參加。

樂成宮指出，報名的青年男女年齡約在30至39歲佔6成以上，在這年齡層，事業、個性都穩定成熟，不乏擁有高學歷或是在事業上有所成就者，如工程師、公教人員、經理、醫護人員、公司負責人等，報名最多的職業是公務人員及教師，工商業服務與資訊科技。

透過團康活動及分組聯誼，鼓勵大家敞開心胸放開束縛，勇於自我表達，展現誠意與熱情讓彼此更了解，進而覓得心中理想伴侶，實現月老星君「樂見真愛 成就幸福」的祝福。

此次參加未婚聯誼年輕朋友最年輕是26歲，最成熟的是44歲， 透過團康活動及分組聯誼，鼓勵大家敞開心胸放開束縛，勇於自我表達，現場未婚男女相談甚歡，廟方預祝200對參加年輕朋友明年也能成為110年回樂成宮分享新人。

(中時 )