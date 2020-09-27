彰化蛋黃酥名店不二坊，今天恢復現場販售，下午4點半開賣，有人半夜就來排，店外人龍再現。（謝瓊雲攝）

彰化蛋黃酥名店上月宣布9／9至9／26暫緩現場販售，27日下午4點半開賣，凌晨門口竟已出現板凳排隊人龍，為了嚴防交通亂象，彰化警方指出，只要影響到交通，絕對開單告發。

「蛋黃酥之亂」再起！不二坊蛋黃酥暫緩現場販售期間，連電話預購也滿單，網路上代購價格，原價15顆一盒蛋黃酥狂飆至2000元以上，山寨網頁詐騙廣告更是猖獗，甚至還傳出代購業者被預購卻無法取貨的年輕黑衣人口角衝突，驚動警方到場勸架等紛爭。

彰化蛋黃酥名店不二坊，今天恢復現場販售，下午4點半開賣，有人半夜就來排，店外人龍再現。（謝瓊雲攝）

雖然今天下午才正式開賣，但有人凌晨1點半就來排隊，多數疑為代購業者，清晨5時已有10多人在排隊，旁邊已有人載了一整疊數十張塑膠椅待命，中午左右排隊人龍逐漸顯現。換算最早到場的排隊者將足足等候15小時才能買到，不過代購業者私下指，大家會「互相」幫忙，彼此輪班。

蛋黃酥名店出再現排隊人龍，附近店家十分困擾，上午就出面要求排隊民眾自制保持秩序，避免影響做生意；彰化警方說，會機動到場約制代購業者，不得影響周邊交通及造成紛爭。

距離中秋節僅剩最後一周，不二坊店門外也貼出新公告，將自10月2日至10月6日連休5天。蛋黃酥之亂屆時也將暫時告一段落。

(中時 )