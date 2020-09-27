高雄市長陳其邁（中）今出席遷村說明會，強調會照顧居民的生活權、財產權、社會權。（柯宗緯攝）

針對高雄大林蒲遷村案，立委賴瑞隆今（27）日邀集經濟部長王美花、高雄市長陳其邁等官員到當地與鄉親對談。大多居民關心土地、地上物補償問題，部分則反對遷村，而目前尚未達成共識，加上遷村期程曠日費時，需新材料循環產業園區完成報編後才能啟動，原訂2023年完成遷村目標恐怕生變。陳其邁則強調，589億元遷村經費，可能還不足，會再跟中央討錢。

高市府提出遷村計畫書草案，強調多元遷村方案，保障居住生活權、財產權、社會權；財產權部分，土地「住換住，商換商」，一坪換一坪；地上物則全新鑑價補償；至於安置地點鳳山、前鎮將由大林蒲沿海6里配地，保留原有里別。

鳳源里長張宇讚直說，「我們要做大林蒲人」，從祖先到現在已經300多年，對於遷村一喜一憂，中低收入戶出去沒錢買房，有的夠窮也沒法租房子。他感慨居民與空汙對抗4、50年，是全台灣最偉大，也是最可憐的人民。

鳳興里長洪富賢提到，到目前為止遷村計畫書都沒看見，政府應該公布後再來開說明會，否則居民該怎麼回應？他訴求遷村不能有負債，還要求市長陳其邁替沿海六里居民討回40多年來公道，請求國家賠償。另針對經濟循環園區「依法徵收」，到底引用哪條法令也該說清楚講明白。

「搬家是高興的事情，大家要搬得高興！」陳其邁重申，目前遷村總經費589億，可能不足會再討錢，「行政院，我來負責」，而遷村後的環境比現在大林蒲好，環境可改善，又有醫院、公共設施；搬過去後，里也維持原本的里。

然而，仍有居民堅持不搬，居民直言，「這塊地是你們（國家）要來買，不是我們願意出去，一定要尊重我們！」大林蒲是台灣經濟起飛的墊腳石，造就多少GDP創造經濟奇蹟，但卻被600家廠商、891根煙囪包圍，生活沒有受到照顧。

也有居民要求罹癌、生病賠償，直說「這邊是深綠的地方，大家都愛陳其邁，愛到要死」，但空氣一天24小時都黑麻麻，必須改善空汙問題。

「如果再拖5、10年，大林蒲環境不會更好」，陳其邁強調，遷村是要看向未來，做市長就是要解決大家問題，遷村後會讓大林蒲精神延續，這次說明會把原則說完，但還有很多細節有待討論，未來市府會公開說明、市長面對大家，大家去住好房子，這是市長的責任。

(中時 )