樂天桃猿主場迎戰中信兄弟，兄弟由「桃猿殺手」雷艾斯出征，猿隊則派出洋投卡本特，雷艾斯中職2場先發都對上猿隊，上一次還投出2安打完封勝，而卡本特本季對上兄弟戰績也算不錯，不過近況有些低迷。

象猿兩隊在全年度勝率排名第一、二名，兄弟僅領先3場勝差，希望保持年度勝率第一來取得總冠軍賽的主場優勢，樂天桃猿則寄望勝率登頂趁勢取得今年季後賽的入場門票。

兄弟先發投手雷艾斯9月才在一軍開箱，至今2場先發都對上猿隊，首戰丟4局無關勝敗，休息9天之後，本月20日一舉展現超殺壓制力，完投9局僅被敲2安奪勝，讓猿隊一籌莫展，目前自責分率僅0.69，這次又被指派對上桃猿，就看猿隊能否及時找出雷艾斯弱點。

而卡本特本季對兄弟7戰拿下3勝3敗，且對戰自責分率僅2.91，是各隊最佳，顯然他對兄弟特別拿手，不過他近3場對上兄弟吞下2敗，上一場更是7局狂失6分，兄弟似乎已經找到突破雷艾斯的缺口，就看卡本特能否找回壓制力。

(中時 )