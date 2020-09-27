中華民國縣市體育聯合總會與新北市體育總會今（27日）舉辦「中華民國109年秋季體育活動聯合競賽」。（聯合總會提供）

中華民國縣市體育聯合總會與新北市體育總會今（27日）舉辦「中華民國109年秋季體育活動聯合競賽」，共分為9個項目，分別在板橋、土城、新莊、八里、樹林等場地進行，參賽人數多達2600人。大會會長蔡家福表示，藉此擴大全民體育參與，鼓勵國人多多從事運動。

競賽項目包括太極拳表演賽、躲避球錦標賽、土風舞錦標賽、慢速壘球邀請賽、成人水上趣味競賽、飛盤傳接賽、排舞錦標賽、槌球錦標賽、木球邀請賽等9個項目，其中飛盤傳接、成人水上趣味競賽、躲避球等3項為今年新增。

中華民國縣市體育聯合總會與新北市體育總會今（27日）舉辦「中華民國109年秋季體育活動聯合競賽」。（聯合總會提供）

中華民國縣市體育聯合總會與新北市體育總會今（27日）舉辦「中華民國109年秋季體育活動聯合競賽」。（聯合總會提供）

今（27日）上午9時在新北市板橋體育館舉行開幕典禮，由蔡家福與新北市議長暨體育總會會長蔣根煌主持，新北市副市長陳純敬致詞時表示，感謝全台各地選手的參與，藉由全民運動嘉年華活動，培養運動團隊精神。

陳純敬說，競賽橫跨不同世代族群，各縣市的選手們透過體育競技，促進縣市體育交流，共同展現運動能量，今天的活動可視為今年10月將在花蓮舉行的全民運動會熱身賽。

蔡家福表示，台灣平均壽命逾80歲，國人對運動保持健康的重視，透過年度秋季體育活動聯合競賽活動，擴大全民體育的參與，讓國人多多從事運動，達成健身的目的。

(中時 )