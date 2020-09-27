「阿卡迪亞學校」26日開課，社區長輩們紛紛敬茶。（里長顏慶慰提供／陳淑娥台中傳真）

「阿卡迪亞學校」26日在台中外埔區馬鳴里「福龍宮」舉行開學典禮，以「感官」為主軸，規劃「中華傳統茶道」、「咖啡品茗」與「認識香草茶」3種主題培力課程，現場擺設傳統茶席向與會來賓奉茶，聲勢十分浩大。

「再造『阿卡迪亞』計畫」為中興大學重點發展5項Hub計畫之一，延續「馬鳴興水境」與「興愛馬鳴」，依序發展水文資源與地方關懷後，今年邁入第3年，副校長王精文表示，「阿卡迪亞學校的理念呼應了聯合國永續發展目標(SDG s)對於『社區』與『人文』的關懷」。

精緻的茶食擺盤由茶道課程講師張誼如設計。（里長顏慶慰提供／陳淑娥台中傳真）

「阿卡迪亞」構想來自古希臘典故，形容的是理想的社區典型，因此計畫團隊決定從社區幸福通識課的概念延伸，作為「辦學」的重要理念，分別在「馬鳴福龍宮」、「馬鳴國小」、「邱家古厝」成立三間分校。

今年度以「感官」為主軸，規劃「中華傳統茶道」、「咖啡品茗」與「認識香草茶」三種主題的培力課程，從味覺，嗅覺與視覺(茶湯顏色，咖啡，香草等)活化生命力帶領社區長輩體驗「幸福的滋味」。

以茶道課程為例，其課程內容除包含教導學員辨識茶種，並選擇對應的泡茶技巧的實用日常生活常識，更涵蓋養生知識與標準茶道禮儀、程序等，學習後可以泡給家人、朋友喝，甚至有機會做為第二，第三生涯，更是增廣見聞並提升涵養的大好機會，體現「活到老，學到老」的精神。

開幕典禮安排奉茶橋段，十餘位學生獨立完成從佈置茶席到斟茶敬奉的完整流程，象徵敬老尊賢、青銀共學的意象。計畫主持人白慧娟老師特別將茶道體驗與茶席佈置，結合校內教師專業發展研究所開課「教育服務學習」課程當中，進一步強化大學與社區連結，作為大學社會責任USR的實踐。

除了奉茶橋段外，茶席上的茶食點心也是活動一大亮點，由馬鳴里長顏慶慰領隊，協同賴里菊妹、趙彩月、吳寶琴、余秋鳳等許多社區長輩，各個都是傳統米食製作高手，其手工製作「草仔粿」是社區特別為典禮製作的心血結晶。

(中時 )