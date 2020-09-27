香港《南華早報》報導，2019年申請續簽英國國民（海外）護照（BNO）的香港人人數創下新高，較前一年申請人數激增8倍，報導指出，申請BNO護照人數暴增並不是因為大陸今年中推動《香港國安法》，而是因為連月來的反政府示威運動撼動香港。

針對大陸施行香港國安法，英國政府7月宣布放寬香港人赴英國。

香港《南華早報》昨（26）日報導，根據《資訊自由法》（Freedom of Information Request）向英國政府取得的數據顯示，2019年英國政府簽發的BNO護照暴增至154,218人，幾乎是2018年發行數量的8倍，當中去年申請續簽BNO護照的人數從前一年的14,297人激增至119,892人。今年上半年，還有32,813人申請續簽護照，是2006年以來第二多。

《南華早報》強調，申請續簽BNO護照人數創新高並不是因為北京政府在6月30日推動的《香港國安法》，而是因為連月來不斷上演的反政府示威抗議，針對今年上半年港人申請BNO護照的趨勢不減，報導指出有「傳聞式的證據」認為這個情況來自於對嚴厲立法的恐懼。

大陸於6月30日實施《香港國安法》，英國政府7月宣布大幅鬆綁香港人入境限制，讓百萬名持有BNO護照的香港人赴英國，甚至提供讓香港人取得英國公民身份的途徑。

針對港人申請BNO護照創紀錄，香港建制派立法會議員葉劉淑儀對此表示不意外，但也指出導致人們離開的原因有很多，她說有人擔心自由受到侵蝕，也有很多人不喜歡暴力和動盪。

香港民主黨議員袁海文指出，民主派人士可能為了保險起見申請護照，如果無法繼續在香港生活，他們會啟動備案選項，但是同樣的，許多建制派人士也擔心示威對經濟造成的影響，以及美國可能祭出的制裁手段，他們因此希望在其他地方展開新生活。

香港移民顧問公司「Anlex」創辦人羅立光指出，自7月英國宣布放寬香港人赴英以來，移民英國的申請案件就暴增20至30倍，他說公司現在每天都會接到10個以上移民申請，至今已經有10幾名客戶動身前往英國。

(中時新聞網)