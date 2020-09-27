女團AKB48 Team TP 「RESET」劇場公演首場於日前盛大舉行，為這次的演出耗時一年千萬打造，包含軟硬體的製作規格從音樂、燈光、服裝都採用日本原汁原味的AKB48 劇場演出內容，讓國民女團的劇場演出成為一種固定型態的方式。所屬經紀公司好言娛樂表示這次的公演的確給團員們訂出很嚴厲的高標準，因為劇場公演是AKB48的傳統，這次AKB48 Team TP33位團員全數參與，總共演出長度兩個半小時、曲目共計16首歌。

為了這次劇場公演團員們壓力爆棚，國民女團好勝心強，紛紛在練習時淚崩。團員林于馨：「壓力來自於一口氣需要背好10幾首歌曲的歌詞，加上還有其他工作學業，平常沒有什麼時間可以背。有一次在練《要洗的衣服們》在錄影片的時候跳到一半扭到腳，真的蠻痛的所以就哭了，我還記得那時候詩雅、小迪、曉晴輪流揹我回家，很感謝團員的協助。之後看了醫生休息一個禮拜左右就繼續練習，其實那陣子蠻擔心自己會不會進度落後所以每天只能用看影片的方式練習，最後也有把它補回來。」劇場演出共換了七套服裝，光是換衣服的速度就是超大考驗，大彩蛋是安可曲〈星空的錯誤〉，團員柏靈說：因為要快速變裝，團員會在台上互撕衣服，覺得很帥反差很大。」

這次RESET公演因為是第一次，團員整體表現自評90分，首場RESET劇場公演在緊張和興奮中度過，大家都收到很棒的建議和鼓勵。團員冼迪琦說：「讓我最感動的是粉絲們從來沒有離棄過我。兩年前的粉絲和我現在的粉絲，除了期間新增的人外，都是熟悉的臉孔。最深刻的是因為很多粉絲熟悉我的個性，我很容易想很多。所以他們沒辦法來參加活動時，他們也會在我直播或寫信告訴我原因，讓我很安心下來，還有團員彼此給予鼓勵和陪伴，一起向着夢想向前衝是很棒的人生經驗。」

(中時 )