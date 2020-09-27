大陸國家統計局27日發布的數據顯示，8月規模以上工業企業實現利潤總額6128.1億元(人民幣，下同)，年增19.1％，增速比7月回落0.5個百分點。1至8月，累計利潤較去年同期下降4.4％，降幅比1至7月收窄3.7個百分點。

據第一財經報導，大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹分析，生產和需求的不斷改善，推動了工業企業銷售增長。

從生產看，8月，規模以上工業增加值同比增長5.6％，增速比7月加快0.8個百分點。從需求看，全國固定資產投資累計降幅進一步收窄，基本恢復至去年同期水平；社會消費品零售總額當月增速年內首次轉正。

此外，8月工業生產者價格指數繼續回升，工業企業營業收入較去年同期增長4.9％，比7月加快1.6個百分點，企業生產規模擴張有力支撐了利潤的穩定增長。

朱虹表示，8月份工業企業利潤穩定恢復態勢進一步鞏固，但要看到，1至8月工業企業營業收入和利潤增速尚未轉正，應收帳款增速持續上升，同時國內外環境複雜多變，企業盈利持續穩定增長仍面臨一定壓力。

(旺報 )