王育德紀念館2周年館慶活動「被遺忘的戰後臺灣人」27日壓軸場由阿伯樂戲工場帶來「大時代小劇場-出征人群像」演出。(曹婷婷攝)

走進戲劇，認識1940年代烽火歲月下，台灣人生活的故事。王育德紀念館2周年館慶活動「被遺忘的戰後臺灣人」，9月迄今已舉辦6場活動，27日壓軸場由阿伯樂戲工場帶來「大時代小劇場-出征人群像」演出，故事走進王育德紀念館，藉由融合戲劇手法營造不同空間氛圍，結合說演唱，回到台灣戰後時光。

文化局指出，王育德紀念館館慶首度與國立臺灣歷史博物館合作，在臺史博主展館休館之際，將博物館資源多元運用，與地方館舍結合，增進博物館社群之交流，對推廣台灣歷史及戲劇活動有雙贏的效果。

阿伯樂戲工場團長簡翊修指出，過去王育德先生熱衷於推進戲劇運動，自己寫劇本，自己演主角，曾在宮古座公演2次，這次在紀念館開館2周年時刻，進入展示空間上演王育德前輩關心的議題，別具意義，藉此也向這位為台灣奉獻的前輩致敬。

連續到館參加戲劇工作坊及觀戲的民眾陳小姐表示，透過演教員生動地以戲劇的方式引導，彷彿身歷其境，印象深刻。本次講座由國家人權博物館補助，該館為保存台灣人權相關史料、文物及推廣人權教育活動，強化紀念場域永續經營，盡心協助各界進行人權及戰後威權統治時期相關研究、推廣及藝文創作等工作，並提供人權教育推廣補助計畫。

王育德紀念館指出，今年館慶著重於二戰時期及戰後臺籍日本兵的故事與補償問題的歷史定位、王育德的人道精神與對弱勢的關懷，此外，文化局近期也將發行《王育德繪本》，以圖文創作闡述多面相的王育德，歡迎民眾踴躍關注文化局及臉書粉絲專頁最新訊息。

(中時 )