今日出席成員名單 (吳家豪攝)

立法院長游錫堃今日於圓山大飯店舉辦民進黨感恩與敘舊餐會，邀請還在世的民進黨創黨同志出席餐敘，但當年登高一呼，主張應立即組黨的前立委朱高正，以及當年為建黨小組成員的監察院長陳菊等人均未出席。

民主進步黨於1986年9月28日於圓山大飯店組黨，至今已34年。當時的18人建黨小組成員包括前立委費希平、駐日代表謝長廷、前國安會秘書長康寧祥、東吳大學政治系教師傅正、前台北縣長尤清、監察院長陳菊、台日關係協會會長邱義仁、前海基會董事長洪奇昌、行政院長蘇貞昌、游錫堃、陳菊等。

游錫堃表示，當年在戒嚴的威權下，組黨很困難。過去曾想過要辦敘舊活動，但因創黨成員名單放在民進黨部，但黨部曾搬遷，多年來找不到名單，到現在還沒出現。

游錫堃指出，在和民進黨秘書長林錫耀討論後，決定以「1986年黨外選舉後援會」召集人身分，邀集當年膽敢簽名組黨的同志敘舊吃飯，目前名單上有135人，今年也藉這個機會，再次確認名單。

游錫堃說，台灣是華人文化圈的第一個民主國家，民進黨是華人文化圈的第一個民主政黨，當年簽名的老朋友都有歷史定位，他們的大名也應該被歷史記憶。

朱高正當年於現場第一個提案，主張黨外立即組黨，被視為民進黨成立的關鍵人物。尤清表示，朱高正現因身體不適，臥病在床，因此今日無法出席。

(中時 )