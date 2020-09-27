「怪物新人」李沐順利奪獎。（粘耿豪攝）

【即時新聞】以《誰是被害者》榮獲金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的李沐出席慶功記者會。(粘耿豪攝)

23歲的李沐以《誰是被害者》榮獲第55屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，她27日凌晨出席劇組慶功宴，依舊興奮不已，拿獎的喜悅通通寫在臉上。問起奪金後的10萬元獎金打算如何使用？愛動物的她表示：「3分之1打算捐給動保相關的公益團體，然後再請周遭的親朋好友吃飯，另外再留一半存起來，提醒自己有獲得（獎項肯定）。」她在典禮後才自曝其實長了針眼將近半個月，所幸快要痊癒，沒有影響造型，「原本跟王淨、李靜她們說好，得獎的話要在台上講這件事，結果一時忘了！」

李沐拿獎後，收到林柏宏、林哲熹、曾敬驊等星友祝福，就連與她神似的政務委員唐鳳都在IG上道恭喜：「增幅成功！期待下個作品！」此外，她在紅毯上遇到范曉萱瞬間化身小粉絲，僅對到眼就讓她興奮不已，可惜工作在身，沒機會進一步互動。她也分享自從《誰是被害者》播出後，出門在外也開始注意形象管理，「有次我吃完麵，開心走出麵店時剔著牙，結果迎面走過來有個人認出我，跟我說『妳演得很好！』害我趕快把手遮起來，心裡想說剛剛有點尷尬！」她坦言現在走在路上時，偶爾會被同年齡層的影迷認出，不過拍照或簽名都來者不拒，相當親民。

李沐因精湛演技，先前被稱作「怪物新人」，這次更獲全部11位評審的青睞，一致通過奪獎，她坦言有些壓力，「感覺很不真實，也會擔心之後做不好怎麼辦，但我會努力把它忘記，等我收到獎座會想辦法藏在看不到的地方，忘記有這件事情，繼續努力。」她11月與導演何蔚庭合作的《青春弒戀》預計開拍，拍攝為期2個月，「現在在做前製訓練，大家可以期待一下，是很有趣的故事，角色很細膩。」

(中時 )