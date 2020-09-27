為因應中國大陸軍事威脅，中科院幾十年來陸續開發出幾款防空、對地的巡弋飛彈，目前已正式服役的包含雄風二型、三型、天弓三等飛彈。對此，有網友表示，以台灣現在的飛彈技術實力，有辦法強到和以色列相比嗎？有網友直言，台灣飛彈技術在世界本來就前幾名，但也有網友表示，大陸一顆氫彈就能送人上西天了，而且就算有飛彈，如果沒有打中目標也是枉然。

網友ilovetaida在批踢踢以「有沒有台灣飛彈很強的八卦」為題，發文表示，96飛彈危機以來，台灣國軍就開始積極研發源頭打擊武器，今日已具備相當火侯：1. 雄二E飛彈：射程600公里，2. 雄二E增程型：1000公里，3. 傳說中的雲峰增程型：達到2000公里。

批踢踢網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友更表示，大陸重要城市全部在台灣的飛彈範圍裡，台灣最近的飛彈能力展示，就是告訴大陸台灣的飛彈能力，不要輕舉妄動目前台灣的武力策略應該就「恐怖平衡策略」，就是「你不動我，我不動你，但你動我，我也讓你佔不到便宜」。

該網友指出，四處環繞敵人的以色列就是武力夠強和美國挺，才能在中東生存，中東國家甚至開始跟以色列建交，北韓也是因為有核武，世界各國才不敢動它。有沒有台灣飛彈的八卦？是否已經夠強能成為下一個以色列嗎？

該網友的問題，引起許多網友討論，有網友認為台灣是「刺蝟型防衛」、「就算飛得到，炸不出個大洞就沒用」、「台灣飛彈技術本來就是世界前幾名的」、「沒有美國允許也沒用」，但也有網友認為，「沒有核彈頭是要恐怖什麼啦，打打戰略目標夠用而已」、「中國一顆氫彈就送你上西天了」！

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

(中時新聞網)