藍心湄、詹怡宜等人27日出席TVBS金鐘慶功宴，藍心湄18年來第一次以《女人我最大》入圍生活風格節目主持人獎，可惜無緣敲鐘，她笑稱心情不受影響，只遺憾製作團隊沒能上台。她與黃子佼擔任頒獎人，兩人台上對話逗趣又機智，還引來與她競爭同獎項的高怡平精采互動，獲得觀眾一致好評，她坦言因典禮超時太久，所以乾脆與黃子佼即興發揮。

藍心湄月初剛送走病逝的父親，「今年感謝的天使特別多，爸爸也在年初去做天使了，他是菜鳥天使但是調皮，所以有可能會進入大家夢鄉，他不愛別人叫他『藍爸』，喜歡別人叫他『藍波』，如果藍波有去找你們，記得講我的好話。」她提及父親與黃鴻升（小鬼）一樣，都選擇長眠臻善園，自己10年前也與爸媽一同登記陽明山花葬，盼百年後長眠美景。回憶父親最後那段時光，她表示他因心臟衰竭睡夢中離世，幸好沒多受折磨，自己也有心律不整與高血壓的毛病，目前定期做健檢。

藍心湄擔任頒獎人，台上妙語如珠。（TVBS提供）

而詹怡宜以《一步一腳印 發現新台灣》入圍人文紀實節目主持人獎，雖與獎項擦肩而過，但節目至今已做了17年，她很感謝電視台願意給這麼多空間，「我自己也在TVBS服務27年了，真的很謝謝各位」。

(中時 )