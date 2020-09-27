衛福部疾管署昨(26)日公布新北市本土登革熱群聚新增9例確診個案，9例都有三峽區五寮里筍園活動史，環保署昨日派員前往當地督導新北市環保局噴藥及孳生源清除，表示若營建工地、資源回收場、學校及其他事業單位如有事實認定孳生病媒幼蟲，即依廢棄物清理法第50條第3款裁處新台幣最高6000元並限期改善。

根據疾管署統計資料顯示，今年截至目前國內累計30例登革熱本土病例，16例居住桃園市(15例桃園區、1例龜山區)，14例居住新北市(13例三峽區、1例中和區)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

登革熱症狀以高燒、畏寒、頭痛、四肢酸痛、骨關節酸痛、肌肉痛、全身倦怠等為主，並伴隨結膜充血、噁心、嘔吐、食慾不振等。

環保署表示，目前國內登革熱疫情威脅仍在，新北三峽13例都與五寮尖山筍園及五寮里社區有關，由於山坡地種植作物引水不便，時常可見各式儲水容器或大型儲水桶，容易成為孳生病媒蚊的高風險場所，若營建工地、資源回收場、學校及其他事業單位如有事實足認定孳生病媒幼蟲，即依廢棄物清理法第50條第3款取締告發，並裁處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

環保署指出，新北市環保局自三峽區發生第1例起已進行病例里及周邊里戶外環境化學防治工作，並動員鶯歌區、三峽區、樹林區等鄰近清潔隊員共330人清除1149個積水容器、清除49公噸垃圾。

環保署呼籲當地社區民眾落實「巡、倒、清、刷」4步驟，社區如有大型儲水容器如水桶、水缸等必須定期刷洗並確實加蓋或加掛細網，以降低病媒蚊密度。

(中時 )