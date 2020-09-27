山壁還有許多大顆石頭，相當危險，住戶害怕得不敢再繼續居住，希望市府能從中協助。（陳彩玲攝）

基隆中山區有一位在山壁邊的民宅，27日早上遭崩落的岩石砸中，1樓及通往3樓的室外樓梯被撞出大洞，所幸無人傷亡，住戶從睡夢中驚醒，嚇得不敢再居住，目前由家屬安置，中山區公所經建課長林賢家表示，山壁沒有護坡措施，建築也沒有與山壁保持安全距離，未來將清查建物有無合法執照，現階段會以救災為首要目標。

據了解，住家裡有3名住戶，包含住在一樓的吳姓男子，以及吳男哥哥和郭姓妻子兩人住在二樓，郭妻指出，事發當時她在二樓廚房，聽到轟隆聲響後，房子搖晃了一下，看到石頭從山上崩落下來，驚呼從來沒有發生過，此外，其丈夫中風數十年，領有殘障手冊行動相當不便，落石砸入民宅時，嚇得他腳部癱軟，郭女擔心未來會再發生，希望市府能夠協助安置。

市議員張秉鈞指出，早上8點多接獲民眾反映，有落石掉入民宅，到場勘查後所幸無人傷亡。（陳彩玲攝）

基隆中正區中山一路241巷有一處民宅，遭落石砸中。（陳彩玲攝）

住在一樓的吳姓男住戶表示，他是從睡夢中驚醒，聽到巨大聲響，知道住家就在山邊，可能是發生山崩，立即起身查看，所幸落石掉在隔壁的房間，否則後果不堪設想，他說，自己從小在這裡長大，已經長達62年，從未發生過山崩，希望市府能幫助清理。

市議員張秉鈞指出，早上8點多接獲民眾反應，有落石掉入民宅，到場勘查後所幸無人傷亡，由於落石的大小一般人力無法搬運，此外，山壁還有許多大顆石頭相當危險，市府必須盡快找到權責單位將落石、雜草清理乾淨，保障住戶安全。

對此，林賢家說，目前已將坍方坡地覆蓋帆布，讓災情不再繼續擴大，至於屋內落石，待天氣好時再做清理，此外，經查發現山壁沒有標準水土保持措施、護坡措施，建築也沒有與山壁保持安全距離，因此只要下雨含水量高時，就可能發生坍方狀況，未來將清查建物是否有合法執照，目前先以救災為主。

(中時 )