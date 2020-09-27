據港交所披露易26日資訊，中國平安在9月23日以平均每股28.2859港元的價格，增持1080萬股滙豐控股股份。增持完成後，平安對匯控的持股數量達16.55億股，持股比例升至8％，取代貝萊德重新成為滙豐第一大股東。

資料顯示，自年初以來，滙豐控股在港股市場的股價已經下跌超過52％，市值較年初蒸發超6700億港元。

據券商中國報導，而作為滙豐的主要股東，平安在這波跌勢中損失不小。假設平安持股數量維持在14.19億股不變，今年前9個月，其持股市值就已經縮水超400億港元。

(旺報 )