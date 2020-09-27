平安增持滙豐持股突破8％ 重回第一大股東 14:102020/09/27 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 平安增持滙豐持股突破8％，重回第一大股東。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據港交所披露易26日資訊，中國平安在9月23日以平均每股28.2859港元的價格，增持1080萬股滙豐控股股份。增持完成後，平安對匯控的持股數量達16.55億股，持股比例升至8％，取代貝萊德重新成為滙豐第一大股東。 資料顯示，自年初以來，滙豐控股在港股市場的股價已經下跌超過52％，市值較年初蒸發超6700億港元。 據券商中國報導，而作為滙豐的主要股東，平安在這波跌勢中損失不小。假設平安持股數量維持在14.19億股不變，今年前9個月，其持股市值就已經縮水超400億港元。 (旺報 ) #持股 #滙豐 #平安 #港元 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融股破底翻 五大金釵躍撐盤要角 04:102020/09/26 財經要聞 星座理財(9月28日～9月30日)－天秤座（9月23日～10月23日） 投資求財 降低持股 04:102020/09/27 投資理財 汎德永業集團 唐家三姊弟促成IPO 打破家族事業框架 04:102020/09/27 專題周報 網路投保搶客 產險促銷出招 04:102020/09/27 金融．稅務 產經解析－陸經濟復甦 基本面修復成市場驅力 04:102020/09/27 全球財經 前三季成交逾3,300億元 土地＋商用不動產市場 紫爆 04:102020/09/26 財經要聞 陳昭義要擦亮台糖老招牌 04:102020/09/27 財經焦點 8公噸陸蒜頭 藏靠枕闖關 04:102020/09/27 社會新聞 宏匯開幕慶 吃喝玩樂 04:102020/09/26 時尚消費 CPU貨源補足 台主板廠衝出貨 04:102020/09/26 證券．權證 財經熱門新聞 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 華為斃命！川普又偷開後門 爆背後大陰謀 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 - 財經 散戶注意！剩3天 中秋會變盤？專家洩口風 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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