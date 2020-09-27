國道警暖心開道，卻因擅離職守遭到記過，受到幫助的網友愧疚貼文幫他求情。（截自《爆料公社》）

一名媽媽在臉書社團《爆料公社》發文，替一名國道警察求情，原來7月時全家從南投回台南途中，剛滿週歲的兒子突然身體僵硬抽蓄、失去意識，向國道古坑分隊求救，值班陳姓員警替他們開道，只花10幾分鐘抵達嘉義大林慈濟醫院，救回兒子一命。但事後陳警卻因「擅離職守」，遭記小過處分。這名媽媽深感愧疚，特別發文感謝，並懇請長官大人「從輕發落」。

這名林姓媽媽在《爆料公社》發文表示，7月18日晚上，她們夫妻倆帶著剛滿週歲的小兒子從南投回台南娘家，在國道3號上，小兒子突然莫名抽蓄、身體僵硬，剛好經過古坑分隊，夫妻倆毫不猶豫衝進去求助。

林姓媽媽表示，當時只有陳姓員警與另外一個人，陳員先是表示沒有急救人員，請他們用地圖導航去醫院，此時小孩突然嚴重抖動然後就失去意識，陳員看到立刻開道帶他們迅速抵達大林慈濟醫院，過程短短十幾分。

這名媽媽表示，這麼暖心的員警與經過，要讓大家知道，因此發文貼出過程。不過，卻有網友回覆，表示陳員因為這個暖心行為被記小過，讓林姓媽媽大感震驚、愧疚，並向長官大人求情，希望陳員善舉可以被看到，從輕發落。

據自由時報報導，第八公路警察大隊回應表示，25歲陳姓員警當時負責所內的值班，若要替民眾開道，應通知在外巡邏的同仁或是向後方寢室內的代班長官說一聲，請求協助或支援，或是告知勤務中心。

但陳員卻在完全沒通報的情況下，放著所內槍支、彈藥和重要文件等，就自己開車去開道，若有人闖入，後果不堪設想。警方強調，陳警確實是在做好事，會依規定給予獎勵；但「擅離職守」是事實也是相當嚴重的錯誤，所以會依規記小過處分，予以警惕。

(中時新聞網)