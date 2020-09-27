國際氣候組織希望透過全球城市回報減碳與調適行動，成立「全球市長聯盟」，但官網卻將包含北市在內的台灣6個城市會員參與名稱，二度歸類於中國大陸，北市環保局表達遺憾及嚴正抗議，聯繫國際氣候組織祕書處，要求依北市2015年參加時提出的共識，將參與名稱恢復為「中華台北」，若未獲善意回應，將拒絕參加並不惜退出聯盟。

「不要被政治汙染，影響國際城市的團結與合作！」環保局表示，身為地球村的重要成員，北市積極推動各項溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，在各界共同努力下，2019年北市溫室氣體排放量已較基期年2005年減少將11.3％，並延續朝向2030年減少25％，2050年減少50％的目標前進。

為與國際各大城市共同合作減少溫室氣體排放，對抗氣候變遷的危害，北市於2015年9月加入「全球市長聯盟」，與各大國際城市積極互動，且在本月15日舉行「2020北市氣候行動國際論壇」，邀請歐盟、日本東京都、美國洛杉磯及荷蘭烏特勒支等國際夥伴，共同交流在處理氣候議題方面的努力經驗。

環保局說明，「全球市長聯盟」於2015年11月時，也曾經發生將北市錯誤歸類在中國大陸的烏龍，經北市交涉後，組織已立即修正，但此次再度發生，北市表達遺憾、不滿與抗議，並正積極交涉要求更正，以符合事實，防止政治操弄妨礙國際城市對共同減少溫室氣體危害的努力。

環保局嚴正表示，若更名要求未獲善意回應，北市將會拒絕參加任何市長聯盟的相關會議與活動，並不惜退出聯盟。

(中時 )