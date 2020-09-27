台南市大新營地區因風向及季節等因素，空氣中經常飄散異味，為有效改善異味汙染，市府環保局擬定一系列策略，除成立跨科室的大新營異味聯合稽查大隊、增加駐點稽查人力外，未來還要借助科技的力量，在大新營地區增設500顆空品微感器，並出動無人機等追蹤汙染源。其中，聯合稽查大隊於9月中旬起展開稽查後，第一周即對2家業者開單裁罰外，也要求限期改善。

台南市長黃偉哲認為，空氣中有異味，讓人感到不舒服，連帶也會影響心情；環保局規畫多項改善策略與措施，顯示政府部門重視、關心民眾在乎的事情，希望業者拚經濟也要重視環境維護，只要大家一起努力，假以時日，台南市的整體環境一定會更好。

環保局指出，大新營異味聯合稽查專案執行的第一周，共稽查5家業者，其中2家為金屬材料加工廠，1家紡織廠，2家畜牧場。稽查結果發現，有2家違規事項明顯，1家違反空氣汙染防制法、水汙染防治法、廢棄物清理法，被開出5張告發單；另1家業者違反廢棄物清理法，被開1張罰單，同時也要求2家業者限期改善，並將持續追蹤及給予必要的輔導。

環保局表示，今年年底還將在大新營地區增設500顆空品微感器，微感器可以測得揮發性有機汙染物、懸浮微粒，藉以了解附近有無汙染源及空氣品質狀況，也要建置異味陳情及汙染列管對象地圖，利用地圖對照儀器設備監測到的汙染數值，有助於快速找到汙染源；環保局還將適時出動紅外線熱顯像儀或無人機來追蹤，進一步精準、及時的掌握汙染源。

另外，環保局也規畫在年底前將培訓聞臭師、成立夜鶯聞臭隊並設置空氣異味檢測實驗室，以往空氣採樣的樣本都送往民間檢測機構進行異味官能測定，時效性較不易掌控，環保局自行籌設建置異味檢測實驗室後，可增進空氣異味採樣檢測之效率，大幅提升檢測量能。

環保局局長謝世傑指出，科技發達的今天，要做好環境保護工作，必須善用科技、科學的力量，讓這些設備儀器，精準協助稽查人員執行業務與執法，達到事半功倍效果，請業者不要輕忽環保局維護空氣品質的決心。

(中時 )