機車是台灣人最熟悉又方便的交通工具，就算只是去巷口便利商店，也要騎機車才行。然而有許多人不懂機車的維修保養，容易被機車行賺走一堆不必要的花費，有媒體就報導機車行「沒技術卻最賺錢」3項目，只要平時有注意車況與具備一些常識，就可避免花冤枉錢。

《三立新聞網》報導，機車行不必有什麼技術卻收費高的服務分別為：拿被鎖在車箱裡的鑰匙、換輪胎時一起換煞車皮、換機油順便換齒輪油。

機車行師傅指出，許多人鑰匙被鎖在機車車箱裡拿不到都會求助機車行，但師傅到場後，鑰匙孔在旁邊的老車，會直接硬扳拿鑰匙，收費要200元，或是拆面板開車箱，簡單的200元，複雜的3、400元，讓許多人嫌太貴，覺得自己來也可以。

其次是換輪胎時，詢問要不要一起換煞車皮，花費500至1000元，然而專業師傅說煞車皮其實不用常換，只有磨到快要接近鐵片的時候才需要。

最後是換機油時一定會問要不要順便換齒輪油，換一次約70到150元，機車行師傅表示，照理說機油換三次時才需要換一次齒輪油，但大部分車主沒在記這些，都會說一起換，錢不知不覺就讓師傅賺走了。

(中時新聞網)