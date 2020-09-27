泡奶粉最怕什麼事？最怕有人打擾，不管是找你講話、或經過拿東西，只要忘記「這是第幾匙」，那真的欲哭無淚。一名網友在臉書社團爆廢公社分享，她身為媽媽，泡奶粉必須計算給寶寶喝多少，「最討厭別人來干擾，到底數到第幾匙了」，此文一出，天下媽媽們再認同不過，專心時一旦被打斷，真的很難收尾啊！

原PO的發言引起許多人討論，有媽媽自認「一胎笨3年」，經常在泡牛奶的時候忘了添到第幾匙，「雖然多一匙或少一匙應該還好，但總覺得沒照顧好寶寶，連這種事都掉漆」。

網友附和，自己也很常在泡牛奶的時候分心，「啊！這是第幾匙？」因不想讓孩子吃太濃或太淡，乾脆整瓶倒掉重泡，結果奶粉吃超兇。

有網友建議奶粉分裝，每次要泡就是一袋，簡單又不會忘記。還有人分享，她用兩支奶瓶，一瓶先裝奶粉，萬一忘了幾匙，就倒回奶粉罐重來，另一瓶則用來裝熱水。

其實泡奶粉不一定是媽媽職責，爸爸或其他家人也會面臨相同情況，有時數著數著，真的會忘記第幾匙，「一胎笨3年」不見得是媽媽專利，爸爸腦袋也滿常不靈光。

(中時新聞網)