文／張士哲

今年金鐘55相當特別的是，找來了三組主持人「分段」來主持典禮，分別為鄉土劇八點檔演員組陳冠霖、曾莞婷、白家綺、Gino，「盧LU」組合的盧廣仲與LULU黃路梓茵，「炎城組」的曾國城與炎亞綸。三組的主持風格各有特色，網友褒貶不一，今天透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來觀察PTT中，提及三組主持人姓名時的討論狀況。

▲ 三組主持人於PTT中聲量最高為「盧廣仲與LULU」的組合

透過名字的聲量統計可以發現，受到最多討論的其實是「盧LU」組合，其次為「炎城組」，討論最少的則是「八點檔演員組」。

▲ 三組主持人於PTT中網路好感度最高也為「盧廣仲與LULU」的組合

再透過網路好感度的呈現可以看出，PTT網友對於三組主持人好感度最高的同樣也是「盧LU」組合，其次依序也為「炎城組」及「八點檔演員組」，其中八點檔演員組的好感度與前兩組落差較大。

其實透過聲量觀察及典禮進行中的網友回文，可以發現PTT網友對於LULU主持功力的青睞，認為他與盧廣仲的搭配補足了盧廣仲的話少，而兩人一開口唱歌，就化解了許多讓人尷尬的點，帶有表演又承接了典禮段落，對於PTT網友來說是相當討喜的組合。

「炎城組」的炎亞綸及曾國城，則是被網友評點為「中規中矩」，不過還有不少網友認為炎亞綸首次主持大型典禮，頗有其風範，也期待著明年他手上的節目是否會入圍金鐘56。

至於「八點檔演員組」則是批評大過於讚賞，多數網友認為四位主持讓人感受到許多的尷尬，更認為主持人根本就在「尬聊」，更覺得這組主持人出來就讓人「想要快轉」，與前兩組受到好評的評語相較之下，看起來相當兩極。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年09月26日至2020年09月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金鐘獎主持人』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

(中時新聞網)